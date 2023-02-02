Почти половина считает, что выходной нужно давать в день рождения.

Во Владимирской области 45% жителей предложили сделать дни рождения выходными. Данные опроса сотрудников предприятий и организаций приводит hh.ru.При этом порядка 70% владимирцев хотят официально не работать 31 декабря. Треть населения 33-го региона считает, что выходным должен быть День знаний. Ещё 23% уверены, что дата олицетворяющая профессиональный праздник также не может быть рабочим днём.Меньше всего респондентов пожелали отдыхать в День крещения Руси, День русского языка, День студента и День трезвости - всего по 1%.