Во Владимирской области авария с большегрузом стала причиной пробки на трассе М-7. Масштабное ДТП...

Во Владимирской области авария с большегрузом стала причиной пробки на трассе М-7.Масштабное ДТП случилось около полудня в районе села Мокрово Вязниковского района.Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.По предварительным данным, речь идет о столкновении, как минимум одной фуры и двух легковых автомобилей. Разрушено ограждение, разделяющее трассу надвое. На данный момент серьезно затруднено движение по М-7 в сторону Нижнего Новгорода.Сообщений о пострадавших пока нет.Информация уточняется в УМВД по Владимирской области.Фото:Яндекс.пробки