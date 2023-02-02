Во Владимирской области авария с большегрузом стала причиной пробки на трассе М-7.
Масштабное ДТП...
Во Владимирской области авария с большегрузом стала причиной пробки на трассе М-7.
Масштабное ДТП случилось около полудня в районе села Мокрово Вязниковского района.
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным, речь идет о столкновении, как минимум одной фуры и двух легковых автомобилей. Разрушено ограждение, разделяющее трассу надвое. На данный момент серьезно затруднено движение по М-7 в сторону Нижнего Новгорода.
Сообщений о пострадавших пока нет.
Информация уточняется в УМВД по Владимирской области.
Фото:Яндекс.пробки