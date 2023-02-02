Во Владимирской области гектар сельхозугодий превратили в автостоянку. В январе госинспекторами...

Во Владимирской области гектар сельхозугодий превратили в автостоянку.В январе госинспекторами было проведено выездное обследование земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью более 267 га в Суздальском районе.Установлено, что часть порядка 1 га, занята огороженной площадкой для стоянки автотранспорта. А на другом участке - 15 кв.м свалки обломков бетонных плит и кирпича, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.На остальной обследуемой площади выявлено зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью, отметило ведомство.Выявленные факты нарушения земельного законодательства указывают на непроведение собственниками мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв. К нему будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РФ.Фото пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.