Во Владимирской области главными культурными событиями года станут 1000-летие Суздаля и...

Во Владимирской области главными культурными событиями года станут 1000-летие Суздаля и Фатьяновский фестиваль.Культурные планы обсудили Губернатор Александр Авдеев и Министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Александр Авдеев рассказал о подготовке к юбилейному, 50-му Всероссийскому фестивалю поэзии и песни, посвящённому памяти выдающегося советского поэта-песенника Алексея Фатьянова. Он пройдёт в Вязниках 22 июля. К участию в нём приглашены в том числе авторы из Донецкой Народной Республики.«За годы существования фестиваль полюбился многим любителям поэзии, авторской песни из самых разных регионов страны. И мы очень рады, что теперь к нему присоединятся талантливые авторы из наших новых регионов», – сказала Ольга Любимова.Губернатор также сообщил, как область готовится к празднованию 1000-летия Суздаля в 2024 году. В плане мероприятий – более 100 крупных культурных событий. В их числе – фестивали «ДжазМост», «Праздник топора», классической музыки «Суздаль-Миллениум», Всероссийский фестиваль уличных театров, межрегиональный фольклорно-гастрономический «Суздаль-Фолк-Фест», гастрольный тур всемирно известного гитариста Романа Мирошниченко с коллективами Владимирской филармонии, цикл мероприятий «Суздаль – Новогодняя столица России», который стартует в декабре текущего года.Короткой строкой:- в юбилейном Фатьяновском фестивале поэзии и песни примут участие авторы из ДНР. Праздник пройдёт в Вязниках 22 июля;- в рамках 1000-летия Суздаля состоится более 100 мероприятий;- в этом году на базе детской школы искусств им. М.А.Балакирева в Гусь-Хрустальном откроется Школа креативных индустрий;- 10 ДШИ в 2023 году планируется оснастить музыкальными инструментами, оборудованием и специальной литературой;- будут созданы 3 модельные библиотеки в Гусь-Хрустальном, Петушинском и Юрьев-Польском районах;- будет завершено строительство двух сельских ДК в Гусь-Хрустальном и Петушинском районах;- запланированы две новые стройки – ДК в посёлке Галицы Гороховецкого района и Центра культурного развития в Вязниках.