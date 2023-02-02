Во Владимирской области из поезда высадили двух пьяных хулиганов. В дежурную часть Владимирского...

Во Владимирской области из поезда высадили двух пьяных хулиганов.В дежурную часть Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте поступила просьба о помощи от начальника поезда «Ласточка», следующего по маршруту "Москва – Иваново" о том, что к прибывающему на станцию поезду требуется наряд полиции.Сотрудники транспортной полиции установили, что два пассажира из Ивановской области распивали спиртные напитки. Мешали отдыху других пассажиров и работе поездной бригады, а также нецензурно выражались,В итоге, начальником поезда было принято решение об отказе им в проезде. А линейная полиция составила протоколы по статьям "Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах" и "Мелкое хулиганство", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.Максимальным наказанием, предусмотренным санкциями данной статьи, является административный арест.Фото https://www.pxfuel.com/en