Дорожники занимаются ликвидацией последствий аварии. В результате ЧП пострадал водитель большегруза.

Во Владимирской области из-за ДТП с участием двух фур образовалась пробка. Дорожники занимаются ликвидацией последствий аварии. Происшествие произошло около 11 утра на 273 км автомагистрали в Вязниковском районеПо предварительным данным, 44-летний водитель «Ивеко» с полуприцепом, двигаясь по левой полосе в сторону Москвы, не справился с управлением и врезался в ограждение. Большегруз вынесло на встречку, где он протаранил стоящий автомобиль «Скания». Механические повреждения также получила «Лада», за рулём которой сидел 32-летний мужчина.«В ДТП пострадал водитель «Скании». Медики оказали ему помощь на месте ЧП», - рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе УМВД по региону.Движение на М-7 сейчас ограничено, образовался затор. Водителям рекомендуют объезжать участок через Ковров – Сарыево – Симонцево с выходами на 246 и 275 км.На месте работает спецтехника. Грузовики уберут с проезжей части после оформления всех документов. ГИБДД сейчас разбирается в обстоятельствах и причинах ДТП.