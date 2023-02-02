Во Владимирской области на автодорогах будет обустроено искусственное освещение. Завершились...

Во Владимирской области на автодорогах будет обустроено искусственное освещение.Завершились конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения этих работ в границах 7 населенных пунктов Владимирской области.После подписания контракта приступят к устройству искусственного освещения в Александровском (д. Тириброво, д. Лисавы), Гусь-Хрустальном (п. Иванищи), Камешковском (д. Новая Печуга), Ковровском (п. Нерехта, с. Осипово), Суздальском (с. Мордыш) районах, сообщает Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области.Проектом предусмотрена установка новых опор, устройство энергосберегающих светодиодных светильников, установка мигающих светофоров на имеющихся пешеходных переходах и обновление дорожных знаков «Пешеходный переход».Отмечается, что в 2023 году 19 участков автомобильных дорог Владимирской области в границах населенных пунктов планируется обеспечить искусственным освещением.Фото https://www.pxfuel.com/en