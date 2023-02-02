Во Владимирской области откроется новый туркомплекс с погружением в атмосферу русской деревни конца...

Во Владимирской области откроется новый туркомплекс с погружением в атмосферу русской деревни конца XIX века.Уникальный проект для Владимирской области. Уже осенью этого года близ деревни Тимофеевской Судогодского района первых гостей примет "Ильинский острог"- новый туристический комплекс. Как этнография стала главным акцентом? "Вестям" рассказал создатель Ильинского острога Денис Кувшинов. Репортаж Марии Платанюк.Место назначения - русская деревня. Рубежа девятнадцатого-двадцатого столетий. Ильинский острог станет местом полного "исторического погружения", рассказывает Денис Кувшинов. Автор нового этнокультурного туристического проекта. "В прошлое" доставят на лошадях. А в центральной башне туристов встретит писарь.Денис Кувшинов, автор туристического проекта "Ильинский острог", инвестор:- Далее гостям будет выдаваться одеяние того времени - кафтан, рубаха, порты, сапоги, лапти, для девушек - сарафаны. В зимнее время - тулупы, валенки. Будет выдан ключ от столетнего замка, которым закрыта изба. Будут меняться деньги на местную валюту - старинные монеты...Острог - поселение, окруженное частоколом - "оживёт". Основная часть близ деревни Тимофеевской Судогодского района уже построена. Первую очередь этнокультурного комплекса запустят осенью этого года.Денис Кувшинов, автор туристического проекта "Ильинский острог", инвестор:- Очень помогает Агентство экономического развития. Эта организация создана при Правительстве Владимирской области. Они помогают решить такие проблемы бюрократические, коммуникационные. По использованию земли. Самое основное, что они сделали, это помогли перевести земли в зону рекреации для создания туристических комплексов. Остались проблемы в части электричества.Рубленые избы, бани, погреб-ледник, трапезная, а в перспективе - мельница и даже пивоварня. А еще ремесленные мастер-классы, походы в лес, ладьи, скользящие по водной глади. Гостей встретит запах свежего дерева. Русскую деревню создает команда лучших мастеров. Сергей Кузнецов виртуозно владеет технологией "без единого гвоздя".Интерьеры аутентичны. Лавки и столы, деревенские полати, различные по ширине доски пола и потолка. По словам создателей "Ильинского острога", в каждой детали "зашит" генетический код.Сергей Кузнецов, мастер по дереву:- Назад в прошлое нас будут ворачивать. И мы будем чувствовать здесь дух старины. Единения с природой. Тишину. То, чего сейчас так не хватает людям.Инвестор Денис Кувшинов вдохновлялся деревянным зодчеством Суздаля, Нижнего Новгорода, Костромы. Интерес к русской культуре и быту определила семья. Корни Дениса - в старинном селе Мошок Судогодского уезда. На черно-белом фото - родители. Мама - в коляске. А будущий избранник уже тогда смотрел влюбленно. Справа - воротило мельницы, которая стала музейным экспонатом.Денис Кувшинов, автор туристического проекта "Ильинский острог", инвестор:- Та мельница, которая сейчас находится в Суздале, в музее деревянного зодчества, это мельница моей прабабушки. И до сих пор домик на Мошке, рядом с которым стояла мельница, он сохранился.Что такое бабий кут? Красный угол? Вьюшка? Гости узнают во время тура. Ручки здесь кованые. Литье - дореволюционное. Каждый элемент подбирался с любовью.Денис Кувшинов, автор туристического проекта "Ильинский острог", инвестор:- Керосиновая лампа. Она будет висеть в каждой избе, для того чтобы почувствовать, при каком освещении жили наши прародители.А ещё в каждой избе сложена русская печь. По старинным технологиям. За них отвечает Антон Калитинкин. Печных дел мастер из села Караваево Петушинского района. Антон - печник в четвёртом поколении.- Эта затирка - не простая. Ей ещё мой прадед в начале двадцатого века пользовался. И здесь она как талисман.Все печи непохожи друг на друга. Эта по подобию тех, что были в Вологодской губернии.Антон Калитинкин, печник:- Печь - это мать. Это сердце дома. Она может накормить вкусно, она может обогреть. Она может вылечить, если какие-то недуги.Туристы смогут отведать серых щей или каши из чугунка, сплести коробицу или поработать на мельнице. Это будет "тур-конструктор". Каждый выберет занятие по душе. Комфорт, кстати, предусмотрен. Достижения цивилизации "закамуфлированы". Благодаря инвестпроекту (общая сумма вложений - 150 миллионов рублей) на карте Судогодского района появится новая туристическая точка. Денис Кувшинов планирует увеличить турпоток на 10 тысяч человек в год и создать 30 новых рабочих мест. Автор проекта уверен: Ильинский острог будет яркой площадкой фольклорных фестивалей и центром притяжения талантливых мастеров. Всех, кто бережно хранит русские традиции.Мария Платанюк, Александр Голубев "Вести-Владимир".