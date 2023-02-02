Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, 3 февраля днем столбики термометров опустятся...

Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, 3 февраля днем столбики термометров опустятся только до 1 градуса мороза.По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, небольшой мокрый снег.Атмосферное давление 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%.Магнитное поле спокойное. Ветер южный, 3-8 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -2…-3, днём до 1 градуса ниже 0.Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Максима Исповедника и Максима Грека. В старину говорили: «Если месяц заскользил, в тучу белый рог вонзил — будет доброе жито да мука в сито» - молодой месяц в облаках указывал на хороший урожай. А вот ясное небо предвещало недород. Ярко-красный закат 3 февраля — завтра будет морозно; ясная погода — по приметам, весна будет ранней. Если днем солнце светит ярко, то летом фрукты червивы будут, а если оно за облака прячется, плоды будут чисты и здоровы.Фото: https://www.pxfuel.com/