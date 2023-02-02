Прокуратурой выявлено 3 471 нарушение трудовых прав.

За год прокуратура Владимирской области заставила работодателей погасить более 113 млн рублей долгов по зарплате. Ведомством выявлено 3 471 нарушение трудовых прав.Прокурорами внесено 523 представления, наказано 499 виновных. В суды направлено 536 исков, возбуждено шесть уголовных дел. По инициативе прокуратуры дисквалифицированы руководители МУП «Ритуал» и МУП ПИ «Муромпроект».Десять организаций вместо официального трудоустройства оформляли с работниками договоры ГПХ. После принятых мер с 15-ю сотрудниками заключили контракты. Прокуратурой Владимира также обнаружена задержка в выплате «серой» зарплаты в ЧОО «Цезарь +».Добавим, что ряд нарушений касался уклонения от подачи информации о наличии просроченной задолженности при перечислении окладов и отсутствия нормативных актов об индексации зарплат бюджетников.