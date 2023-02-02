Во Владимирской области суд обязал горадминистрацию привести к норме качество водопроводной...

Во Владимирской области суд обязал горадминистрацию привести к норме качество водопроводной воды.Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области была проведена плановая выездная проверка в отношении администрации Курлово Гусь-Хрустального района Владимирской области. В частности был сделан осмотр территорий первого пояса зон санитарной охраны артезианских скважин, а также осуществлен отбор проб воды.За выявленные нарушения виновное лицо было привлечено к административной ответственности. Однако предписание об устранении выявленных нарушений в установленные сроки не исполнено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.Тогда Роспотребнадзор подал в суд иск к администрации МО г. Курлово с требованием привести поставляемую населению воду к нормативу.Суд удовлетворил исковые требования, региональный Роспотребнадзор проконтролирует ход исполнения судебного решенияФото https://www.pxfuel.com/en