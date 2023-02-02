Во Владимирской области в результате ДТП пострадавшего зажало в автомобиле. Накануне в 20 часов 33...

Во Владимирской области в результате ДТП пострадавшего зажало в автомобиле.Накануне в 20 часов 33 минуты поступило сообщение о ДТП из Селивановского района.На 91 километре трассы Владимир-Муром произошло столкновение автомобилей. Спасателями проводилась деблокировка пострадавшего, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 19 человек.Правоохранительные органы уточняют детали происшествия.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.