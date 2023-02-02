Во Владимирской области водителя лишили прав за 500 просроченных штрафов, налогов и кредитов на...

Во Владимирской области водителя лишили прав за 500 просроченных штрафов, налогов и кредитов на сумму более 1 миллиона рублей.Александровским городским судом установлено, что в отношении мужчины у судебного пристава-исполнителя находится порядка 500 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, налогов и сборов, включая пени. А также кредитных платежей, объединенных в сводное исполнительное производство, на общую сумму задолженности более 1 млн рублей.Мер, направленных на погашение задолженности, должник не предпринимает. Обстоятельства, препятствующие установлению временного ограничения, отсутствуют, установили в суде.В итоге мужчину лишили возможности пользоваться водительскими правами до уплаты долгов, сообщила пресс-служба Александровского городского суда.Решение суда в законную силу не вступило.Фото https://www.pxfuel.com/en