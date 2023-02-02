За ранение солдат получит 750 тысяч рублей.

Военные из Владимирской области получат 750 тысяч за ранение в зоне СВО. За гибель бойца семье перечислят 1,25 млн рублей. Указ подписал Александр Авдеев.Выплату можно получить лишь единожды. За повторное увечье денег не дадут.При гибели солдата родственникам нужно подать заявление, принести свидетельство о браке или рождении, прописку, справку о командировке и свидетельство о смерти. Пакет документов подаётся в соцзащиту. Аналогичную процедуру должен пройти и раненый военнослужащий.Средства перечисляются в течение полугода.