Во Владимирской области задушившие пенсионерку грабители оставили включенным газ в доме....

Во Владимирской области задушившие пенсионерку грабители оставили включенным газ в доме.Подозреваемые задержаны сотрудниками отдела уголовного розыска МО МВД России «Гусь-Хрустальный» при содействии коллег из УУР УМВД России по Владимирской области.Тело 68-летней жительницы Гусь-Хрустального района нашли 30 января. При этом следов борьбы или проникновения не было. При том, что экспертиза показала насильственный характер гибели пенсионерки. Исчезло 40 000 рублей. А чтобы замести следы, злоумышленники оставили открытым газ, чтобы спровоцировать пожар.Удалось выяснить, что накануне произошедшего у дома пенсионерки были замечены два неизвестных. И уже 1 февраля ранее судимый 37-летний местный житель и его 43-летний приятель, были задержаны.Возбуждены уголовные дела, фигуранты задержаны.Фото https://www.pxfuel.com/en