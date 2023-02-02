Вантовая система на 70% состоит из российских материалов.

Под Муромом продолжается строительство вантового моста через реку Ока для трассы М-12. Вантовая система на 70% состоит из российских материалов. Осталось импортозаместить вантовый канат.Как сообщает пресс-служба ГК «Автодор», сейчас вместе с металлургами проходят испытания отечественных разработок. Предполагается, что канат запустят в промышленное производство в текущем году. В этом случае следующий вантовый мост в РФ будет полностью состоять из собственных материалов. В новейшей истории почти вантовые мосты в стране возведены с благодаря помощи иностранцев.Напомним, что длина центрального вантового пролёта объекта, который свяжет Владимирскую и Нижегородскую области, составит 254 метра. Общая протяженность сооружения составит 1,377 км.