В 2023 году в России продолжат внедрять систему маркировки товаров. Благодаря этому потребитель может быть уверен, что отдает деньги за качественный продукт. Как устроена система маркировки и какие компании разрабатывают софт и оборудование для борьбы с контрафактом – в материале Дни.ру.

В 2023 году в России продолжат внедрять систему маркировки товаров. Благодаря этому потребитель может быть уверен, что отдает деньги за качественный продукт. Как устроена система маркировки и какие компании разрабатывают софт и оборудование для борьбы с контрафактом – в материале "Дни.ру".Технологии на страже качестваВнедрение маркировки товаров в нашей стране началось в 2019 году. Реализацией проекта занимается (ЦРПТ). На основе государственно-частного партнерства центр создал Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров – "Честный знак".Производитель обязан наносить на упаковку и этикетку товара уникальный цифровой код. Он позволяет идентифицировать продукт и отследить его путь – от производства до списания. Сведения о товаре заносятся в госсистему "Честный знак". Проще говоря, обладая этим кодом инспектор или потребитель может узнать кем, где и когда произведен и реализован тот или иной товар.Обязательная маркировка действует для ряда товаров: лекарства, меховые товары, обувь, фотоаппараты, табачная продукция, автомобильные покрышки. Уникальный цифровой код наносится и на молочную продукцию.В 2023 году перечень товаров для обязательной маркировки расширяется. В список добавлены медицинские изделия, радиоэлектроника, пиво и слабоалкогольные напитки, готовые или консервированные продукты из мяса.Мотивация ввода маркировки абсолютно понятна. На российском рынке присутствует значительное количество контрафакта. Это касается и экспортной торговли. Часто под видом натуральных продуктов и материалов в страну ввозят искусственные заменители.Кроме того, подключение к госсистеме "Честный знак" заставит еще внимательнее следить за качеством товаров и их реализацией.Помимо прочего, создание единой федеральной базы данных благотворно отразится на управленческой системе страны. Она позволит в режиме реального времени мониторить сразу несколько отраслей промышленности: от аграрной сферы и сферы легкой промышленности до транспортной структуры.На основе сведений из системы "Честный знак" в дальнейшем можно легко формировать производственную статистику, рассчитывать логистические схемы и составлять планы по распределению ресурсов и запуску новых мощностей.Контрафакт не пройдетДля России проблема поддельных товаров стоит крайне остро. Согласно статистике, в легкой промышленности доля незаконного оборота составляет порядка 35%, на рынке парфюмерии – 20%, лекарств – 10%.Проект ЦРПТ "Честный знак" позволяет отслеживать движение товаров от производителя к конечному потребителю и исключить контрафакт. В онлайн-системе мониторинга регистрируются производители, оптовики, импортеры и другие участники рынка. Отслеживание качества товара начинается с момента производства.Необходимость подобной системы доступнее всего показать на примере фармацевтической продукции. Не стоит объяснять, почему за такими товарами нужен особый контроль и какой риск бывает связан с отсутствием такого контроля. Каждый флакон настойки или упаковка таблеток получают уникальный цифровой код на крышках или этикетках. После этого партия направляется оптовику, который вместе с производителем подтверждает сделку в системе "Честный знак".Информация о приобретении препаратов из этой партии мелкими оптовиками также передается в систему. После доставки продукции в аптеки накладная с кодами сверяется с кодами поступивших единиц товара. Затем фармацевты сканируют код, печатают чек и направляют информацию в систему "Честный знак". Весь процесс максимально прозрачен, попадание в оборот некачественного товара практически невозможно. Проанализировав данные по сбыту лекарственных препаратов, можно будет улучшить положение дел в социальной и медицинской сферах. Было бы желание.Лидеры рынкаВо внедрении маркировки с ЦРПТ сотрудничает ряд компаний, который активно внедряют отечественное программное обеспечение и осуществляют подключение к системе "Честный знак". За несколько лет на этом рынке появились однозначные лидеры.Важно понимать, что подрядчиков в этой сфере, как говорится, с улицы не набирают. Компания-интегратор, допущенная к работе в системе "Честный знак", должна обладать собственным оборудованием и программным обеспечением, которые она продает производителям. В дальнейшем с расширением практики маркировки ее отсутствие может стать причиной простоев или остановки предприятия. Поэтому степень ответственности поставщиков программного обеспечения будет возрастать. Например, взять хотя бы маркировку минеральной и питьевой воды. Перебои с их поставками в конкретном регионе могут возникнуть, если на местных скважинных заводах вдруг сломается маркировочное оборудование.Ниже представлены несколько компаний, лидирующих на российском рынке цифровой маркировки.Так, ООО "Векас" является системным интегратором в области промышленной автоматизации и разрабатывает уникальный отечественный софт. Компания подключает производителей, импортеров и оптовиков к госсистеме "Честный знак".Выручка "Векас" стабильно растет с 2017 года". В 2021 году она составила 998 миллионов рублей, а чистая прибыль – 109 миллионов. За тот же период компания заплатила 97 миллионов рублей в виде налогов и сборов.Активно сотрудничает с ЦРПТ и АО "Оригинал". Это инвестиционно-технологический холдинг, включающий ряд организаций. Общество неоднократно выигрывало госконтракты на поставку оборудования. За 2021 год выручка составила 1,7 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 207 миллионов.Еще одна инновационная российская компания, работающая с системой "Честный знак" – ООО "Трекмарк". Она разрабатывает, производит и интегрирует комплексные решения для работы с этим проектом. Предприятие создает софт для автоматизации всех процессов маркировки, выпускает аппаратуру для работы с кодами, наносит их на стикеры товаров. В 2021 году выручка организации составила почти 700 миллионов рублей.Важную роль во внедрении маркировки в России играет "Антарес Вижн Рус" – дочерняя структура международной группы компаний с головным офисом в Италии. Западная компания является одним из мировых лидеров в производстве оборудования и программного обеспечения для маркировки.Компания "Антарес" контролирует маркировку 60% рынка фармации Турции и 40% рынка Европы. В России компания ориентируется на свой международный опыт и разрабатывает софт для сериализации, агрегации, верификации и отслеживания товаров. Все эти разработки уже апробированы за рубежом, теперь иностранные специалисты внедряют их и у нас на предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности.Компания "Меридиан" производит автоматизированное оборудование для молочной, фармацевтической и алкогольной продукции. Предприятие выпускает устройства для маркировки товаров, создает роботизированные комплексы и конвейерные системы для разных областей производства.Общество неоднократно становилось победителем госконтрактов на поставку оборудования для поштучного учета алкогольной продукции. За 2021 год выручка компании составила 1,1 миллиарда рублей, чистая прибыль – 139 миллионов.Польза для всехЦифровая система маркировки выгодна как для потребителей, так и для бизнеса и государства. Покупатель может быть уверен, что отдает деньги за оригинальный продукт, безопасный для жизни и здоровья. Чтобы убедиться в качестве товара, достаточно отсканировать QR-код через общедоступное приложение на смартфоне. При обнаружении нелегальной продукции информация поступит в контролирующие органы.Благодаря очищению рынка от контрафакта добросовестные производители и оптовики наращивают выручку и повышают свою конкурентноспособность. Государство получает больше налоговых платежей и таможенных сборов, снижаются расходы на контроль товарных знаков.Кроме того, внедрение маркировки дает Минпромторгу возможность собирать качественные статистические данные о производстве товаров и их востребованности. Это позволяет заниматься планированием развития конкретных отраслей промышленности. По сути, сейчас формируется регулярно обновляемая, интерактивная карта-схема сразу нескольких отраслей промышленности страны, включающая в себя в том числе перспективы развития этих отраслей.