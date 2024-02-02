Также выросло число пассажиров в Коврове.

За 2023 год с железнодорожного вокзала Владимира электричками и поездами отправились больше 1,2 млн человек – это на 1% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба ГЖД.Из Коврова за прошлый год услугами железной дороги воспользовались 616 тысяч человек – это на 14% больше, чем годом ранее.В связи с повышением спроса на внутренний туризм число пассажиров, отправившихся в поездку с крупнейших железнодорожных вокзалов магистрали, за год выросло на 10% - до 38,3 млн человек. Из Нижнего Новгорода отправились больше 7 млн человек (+13%), из Казани – более 2,7 млн человек (+18%), из Кирова – 1,5 млн человек (+4%), из Дзержинска Нижегородской области– 1,2 млн человек (+11%), а из Ижевска – 820 тысяч человек (+11%).Также пассажиры стали активнее пользоваться видеотерминалами на вокзалах – за год они совершили 15,5 тысячи звонков.