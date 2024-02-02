5 единиц техники и 22 спасателя МЧС ликвидировали крупный пожар на пилораме в Ковровском районе
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5 единиц техники и 22 спасателя МЧС ликвидировали крупный пожар на пилораме в Ковровском районе
1 февраля 2024 года около 22 00 произошел пожар на пилораме в деревне Ручей на улице Центральной в Ковровском районе.
Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области предварительная площадь возгорания 300 квадратных метров.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 22 человека личного состава.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Фото: МЧС по Владимирской области