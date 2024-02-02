5 единиц техники и 22 спасателя МЧС ликвидировали крупный пожар на пилораме в Ковровском районе 1...

5 единиц техники и 22 спасателя МЧС ликвидировали крупный пожар на пилораме в Ковровском районе1 февраля 2024 года около 22 00 произошел пожар на пилораме в деревне Ручей на улице Центральной в Ковровском районе.Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области предварительная площадь возгорания 300 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 22 человека личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области