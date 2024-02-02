Об этом сообщили сотрудники пресс-службы мэрии города в телеграм-канале.
Администрация Владимира просит убрать автомобили с десяти улиц для уборки снега. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы мэрии города в телеграм-канале.
Чистка будет производится с 22:00 сегодняшнего дня и до 7:00 следующего. Чтобы не мешать работе спецтехники автовладельцев просят не загораживать следующие адреса:
Ул. Вокзальная;
Ул. Мира;
Ул. Дзержинского;
Ул. Усти-на-Лабе;
Ул. В. Дуброва (дублер), дорога к школе №32;
Октябрьский проспект;
Парковка ж/д вокзала;
ДТЮ;
Дорога от ВЛВЗ до ул. Студеная Гора и обратно;
Проспект Ленина (тротуар);
Остановочные пункты, переходы:
Ул. Мира, от ул. Горького до проспекта Строителей;
Октябрьский проспект (парковка у прокуратуры).