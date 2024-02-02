Об этом рассказал губернатор у себя в телеграм-канале.

Александр Авдеев отправился с рабочей поездкой в Белгород. Об этом рассказал губернатор у себя в телеграм-канале.Глава региона посетил медицинский батальон-госпиталь. Компанию ему составили депутат Заксобрания Дмитрий Рожков, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладдков и Народный фронт.«Здесь работают медработники из Владимирской области и находятся на лечении земляки», – пишет у себя в телеграме Александр Авдеев.В регион наш губернатор привёз с собой гуманитарную помощь – лекарства, продукты, технику. В сборе груза помогали и школьники, и волонтёры, и предприниматели из нашей области.В ходе визита был проведан местный пункт отбора на службу по контракту и Центр развития военно-спортивной подготовки. Туда было передано 800 медицинский аптечек.