Бензин, керосин и диоксид серы: как автостоянка отравляет жизнь владимирцам? Жители дома 1Б на...

"Бензин, керосин и диоксид серы": как автостоянка отравляет жизнь владимирцам?Жители дома 1Б на Московском шоссе во Владимире уже несколько лет добиваются переноса открытой автостоянки, которая расположена под их окнами.Люди уверены, выхлопы грузовиков наносят их здоровью непоправимый вред. В проблеме разбирался Александр Сыпченко.Десятки одновременно работающих дизельных двигателей под окнами дома 1Б на Московском шоссе - это привычное дело.Этот земельный участок компания "ДЭП №7", которая занимается обслуживанием автомобильных дорог более 10 лет, использует как открытую автостоянку.Дорожная техника начинает разогреваться рано утром. Шум не стихает до поздней ночи.Евгений Тальянский, житель дома 1Б на Московском шоссе:- Шум невероятный, который начинается в пять утра и практически весь день происходит, потому что это грузовики. Ремонтные работы, крики рабочих, нам мешают выхлопные газы, потому что эти машины стоят в трех метрах от дома.Бензин, керосин и диоксид серы - вот лишь малая часть всех выбросов, которыми ежедневно дышат жители соседнего дома, рассказывает Антон Никитин.Антон Никитин, житель дома 1Б на Московском шоссе:- Самая большая проблема, конечно, дизельный выхлоп, от которого плохо дышать, приходится закрывать окна. Работа болгаркой, сварка, - то есть очень громкие звуки, когда они ремонтируют свою технику.Ситуацию усугубляет и близость с федеральной трассой. Из-за сильного шума, пенсионерку Галину Федосееву постоянно мучают головные боли и бессонница.Галина Федосеева, жительница дома 1Б на Московском шоссе:- Они очень рано просыпаются, ну, им же надо на работу ехать в 5 утра, и они открывают, видимо, ворота начинают все прогревать. Воздух ужасный, и это все стекает.Специалисты Роспотребнадзора по Владимирской области неоднократно выезжали на площадку с проверками. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе всегда была в норме, рассказывают они, а вот уровень шума от работы транспорта предприятия значительно превышает все нормативы.Предприятие разработало проект организации санитарно-защитной зоны, и направило его в ведомство, но он так и не был принят.Юлия Каркаваниди, представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- В принятии решения об установлении санитарно-защитной зоны предприятию было отказано. В связи с чем было отказано. В экспертном заключении, которое предприятие направило в Управление, указаны мероприятия для снижения негативного воздействия на жилой дом и они проводятся в настоящее время.После того, как дорожники закончат указанные мероприятия, - то есть установят шумозащитный экран между стоянкой и жилым домом, специалисты Роспотребнадзора вернутся к рассмотрению проекта санитарно-защитной зоны.Если после этого уровень шума не изменится, ведомство может обязать дорожников принять дополнительные меры безопасности.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"