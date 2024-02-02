Делегация Владимирской области во главе с губернатором Александром Авдеевым посетила Белгородскую...

Делегация Владимирской области во главе с губернатором Александром Авдеевым посетила Белгородскую областьМы Вместе. Делегация Владимирской области во главе с губернатором Александром Авдеевым посетила Белгородчину. В приграничный регион владимирцы доставили гуманитарный груз. Все подробности - в репортаже Марии Платанюк.Граница Белгородской области и Луганской Народной республики. Медицинский батальон. В госпитале работают медики из нашего региона, и находятся на лечении владимирские бойцы.С каждым из защитников лично пообщался губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Среди раненых- Николай из Коврова. 2 дня назад подорвался на мине.Боец передает привет малой родине. И самым близким...Николай, мобилизованный из Коврова:- Подорвался на мине. Сейчас нахожусь в Белгородском госпитале, где оказывается полностью врачебная помощь, настроение боевое. Передаю привет маме, супруге, двоим дочерям своим, брату. Все будет хорошо.На Белгородчину Владимирская область доставила гуманитарный груз. Делегация нашего региона привезла лекарства, продукты, белье, бытовую технику, детские письма. В сборе груза самое активное участие приняли школьники, волонтёры, общественники, предприниматели.Вместе с Белгородом сегодня все регионы страны.И эту поддержку приграничный регион чувствует, отмечает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков:"Своих проведать. Привез детям нашим аптечек. После событий 30-ого декабря мы приняли решение всё-таки осторожно образование в Белгороде запускать, выстроить дополнительную."Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- С Вячеславом Владимировичем мы давно знакомы. Безусловно, мы все, и губернаторский корпус, и все жители, которые находятся в глубине Центрального Федерального Округа переживаем за приграничных наших коллег, за белгородцев, потому что действительно каждый день подвергаются опасности, обстрелу.Вместе - Александр Авдеев и Вячеслав Гладков, посетили пункт отбора на военную службу по контракту. Белгородцы активно присоединяются к СВОим, также, как их соотечественники из других субъектов Российской Федерации. Также в Белгородской области продолжают укреплять народное ополчение. Бойцы помогают эвакуировать раненых, оказывают первую помощь.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области:-Это, конечно, та сила, которую боится враг. Потому что самое страшное для врага - это народное единение. Этот народный гнев, который олицетворяет наша самооборона, враги должны бояться...А это уже полигон "Засечная черта". Здесь осваивают самые современные образцы вооружений и связи. Отрабатывают тактические умения на профессиональном уровне.А профиль белгородского центра "Воин"- военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание молодёжи. Именно в этот центр регион передал почти тысячу аптечек. Они пригодятся на занятиях. По словам Александра Авдеева, опыт Белгорода, и его методы сегодня важны для каждого российского региона.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы приехали изучить этот опыт. Посмотреть, как организована работа по теробороне. Как идёт подготовка бойцов, специалистов, как идёт подготовка в ДОСААФЕ, как идёт набор на службу по контракту. Как организован центр этот, как идёт взаимодействие. Это очень хорошая практика. У нас она есть. Но перенимать опыт очень полезно и важно.Кроме того, делегация Владимирской области посетила уникальный спортивный объект "Вершина". Он полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями.Здесь, уже после передовой и ранений, могут найти себя в спорте и ветераны боевых действий.По словам Александра Авдеева, такие профильные объекты есть и в 33-ем регионе. На их базе обязательно будут созданы и условия для участников специальной военной операции.Мария Платанюк, Александр Коробов "Вести-Владимир".