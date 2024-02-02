Доверенные лица кандидата в президенты Владимира Путина встретились с общественниками и волонтерами...

Доверенные лица кандидата в президенты Владимира Путина встретились с общественниками и волонтерами Владимирской области.Они рассказали об итогах поездки в Москву и встрече с главой государства.Иван Аксенов, доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина:- Эта встреча - она была интересна тем, что в ее ходе были затронуты все аспекты жизни страны. Была возможность у доверенных лиц высказать свое мнение по ряду проблемных вопросов, получить комментарии от Президента.Напомним, на встрече с доверенными лицами Владимир Путин поблагодарил свою команду и волонтёров, которые вели сбор подписей в поддержку кандидата. И отметил, что главное сегодня- обратная связь с гражданами России.В формате открытого диалога прошло и общение с лидерами общественных организаций нашего региона. Предложения кандидату передают и устно, и письменно. К примеру, подробные наказы Владимиру Путину уже подготовила владимирская организация общероссийского Союза работников культуры. Также представители некоммерческого сектора обсудили меры поддержки участников СВО и их семей, ситуацию в сфере российской и региональной экономики, кадровые проблемы, наметили векторы взаимодействия. Впереди - большая работа по сбору наказов во всех территориях Владимирской области. По мнению участников встречи, сегодня в России произошла максимальная консолидация всего общества.Мария Силаева (Платанюк), доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина:- Как подчеркнул Президент, Россия - это семья семей и наша сила в нашем единстве, в нашей многонациональности. Потому что Россия - это многонациональная и интернациональная семья семей.Галина Конькова, председатель Регионального союза "Владимирской областное объединение организации профессиональных союзов":- Такие встречи очень важны и, конечно, представители общественности, они как раз и доносят мнение народа.... Вектор развития страны нужно поддерживать, потому что он дает стабильность. Потому что он правильный, потому что он на человека.