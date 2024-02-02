Гостей ждут танцевальные шоу, гастрономическая ярмарка и мастер-классы.

Гостей ждут танцевальные шоу, гастрономическая ярмарка и мастер-классы.Москва с 9 по 18 февраля отметит китайский Новый год. Фестиваль организован правительством столицы при поддержке посольства КНР и Министерства иностранных дел России.Главными площадками фестиваля станут Тверская площадь, Тверской бульвар, Новый Арбат и Камергерский переулок. Локации украсят в традиционном китайском стиле.Для гостей подготовили танцевальные шоу и ярмарку китайской еды. Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по каллиграфии и игре в го и многих других активностях.На площадке Московского зоопарка пройдут мероприятия, посвященные животному миру КНР. Для гостей в костюме панды или с именем Екатерина посещение будет бесплатным с 9 по 11 февраляНа ВДНХ состоятся бесплатные мастер-классы по оздоровительным практикам цигун и даоинь. Также в праздновании задействуют Останкинскую башню и купол парка "Зарядье" – там продемонстрируют живую анимацию с китайским драконом, передает телеканал "Москва 24".Ранее мэр столицы Сергей Собянин , что в 2023 году город посетили 24,5 миллиона туристов. В бюджет Москвы поступит 178 миллиардов рублей.Из-за границы в столицу прибыли 2,3 миллиона посетителей. Лидером по зарубежному турпотоку стал Китай.