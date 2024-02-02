Известному владимирскому общественнику Геннадию Прохорычеву вручили удостоверение ветерана боевых...

Известному владимирскому общественнику Геннадию Прохорычеву вручили удостоверение ветерана боевых действий.Бывший детский омбудсмен в числе первых добровольцев стал участником Специальной военной операции. Слово Вере Куликовой.Юрий Гусаров, военком Владимирской области- Вы сегодня присоединяетесь , благодаря тому что вы избрали военную службу к большой когорте ветеранов боевых действий. Поздравляю Вас.Удостоверение в фонде "Защитники Отечества" Геннадию Прохорычеву вручает военком региона Юрий Гусаров. На церемонию Геннадий Леонардович пришёл с сыном. Для Олега и его сверстников отец- пример мужества и служения Родине.Олег Прохорычев, сын Геннадия Прохорычева:- Очень горжусь. Рад , что вернулся и ,надеюсь, что он больше никуда не уедет!В зону СВО известный в регионе общественник Геннадий Прохорычев- многодетный отец- ушёл добровольцем. Служил в медицинском батальоне. Таким был его вклад в приближение общей Победы.Геннадий Прохорычев, участник специальной военной операции, ветеран боевых действий:- Наша мобильная медицинская группа, которая была практически на линии фронта. Она достаточна маленькая нас там всего 27 человек было, хотя операции каждый день, поток раненных при наступлении просто большой.Медаль "За спасение погибавших"- особая гордость. Государственную награду Геннадий Прохорычев получил за экстренную эвакуацию раненых. Пригодилось и образование психолога. Помогал бойцам, особенно мобилизованным, адаптироваться. Ребята оказались в сложных условиях.Геннадий Прохорычев, участник специальной военной операции, ветеран боевых действий:- Процесс боевых действий разно воспринимают. Кто-то очень спокойно, кто-то просто тяжело.Поэтому психолог обязательно должен быть там. )) Психологическая специализированная помощь нужна всем, кто вернулся из зоны специальной военной операции. Недавно Геннадий Прохорычев побывал на всероссийском форуме "Сердца горят". Стал делегатом от регионального отделения фонда "Защитники Отечества". Там поднимались эти вопросы.Геннадий Прохорычев, участник специальной военной операции, ветеран боевых действий:- Ребята с протезами, ребята с тяжелыми ранениями, ребята с психологической травмой.* Должна быть выстроена системная работа.Где будет работать после передовой, для себя ветеран пока не решил. Но скорее всего, вернётся к преподаванию. Школа- это тоже по зову сердца.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. Вести-Владимир.