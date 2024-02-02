Во владимирском троллейбусе нашли предмет, похожий на гранату. Как выяснилось, она страйкбольная. Произошло всё 1 февраля у дома №30 на проспекте Ленина. Там обычно останавливается

Во владимирском троллейбусе нашли предмет, похожий на гранату. Как выяснилось, она страйкбольная. Произошло всё 1 февраля у дома №30 на проспекте Ленина. Там обычно останавливается троллейбус 8 маршрута, после чего поворачивает на улицу Чайковского. Вечером фото с гранатой на поручне общественного транспорта и машинами спецслужб появилось в социальных сетях. В региональном УМВД подтвердили – сообщение