Речь идет о поезде 739*ИА Иваново-Москва. Это единственная вечерняя Ласточка, на которой владимирцы могут добраться до Курского вокзала. Вечером 1 февраля люди ехали по своим делам, как вдруг,

Речь идет о поезде 739*ИА Иваново-Москва. Это единственная вечерняя Ласточка, на которой владимирцы могут добраться до Курского вокзала. Вечером 1 февраля люди ехали по своим делам, как вдруг, около 21:45, поезд внезапно остановился. Как сообщают очевидцы, около 10 минут пассажиры просто сидели в недоумении. После по громкоговорителю объявили, что остановка вызвана техническими причинами, время отправления –