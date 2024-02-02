42-ая Всероссийская массовая лыжная гонка пройдет 10 февраля в парке “Дружба”. В мэрии рассказали о том, где можно пройти регистрацию. Принять участие в самом массовом спортивном событии

42-ая Всероссийская массовая лыжная гонка пройдет 10 февраля в парке “Дружба”. В мэрии рассказали о том, где можно пройти регистрацию. Принять участие в самом массовом спортивном событии в России может каждый, кто любит лыжи и активный образ жизни. Регистрация пройдет с 5 по 10 февраля в муниципальной спортивной школе олимпийского резерва № 3 по лыжным