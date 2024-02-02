Станция станет конечной на Сокольнической линии.

Станция станет конечной на Сокольнической линии.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Потапово" Сокольнической линии. Видео в блоге градоначальника."К концу года Сокольническая линия метро станет на одну станцию длиннее. "Потапово" сделает город ближе для тысяч жителей Южного Бутова и Новой Москвы", – написал Собянин.Протяженность перегона от "Коммунарки" до "Потапово" составляет 2,4 километра. Это будет первая наземная и отапливаемая станция в столичном метрополитене. Ее спроектировали с помощью BIM-технологий.Сейчас специалисты монтируют накрытие станции и продолжают отделочные работы, говорится в видео. Рядом находится участок трассы "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе"Ранее Собянин о строительстве новой, Бирюлевской линии метро. В районах прохождения ветки проживают 500 тысяч москвичей, там создано свыше 200 тысяч рабочих мест. Протяженность линии составит более 22 километров, на ней будет 10 станций.Напомним, что к 2030 году в Москве три новых электродепо – "Ильинское", "Бирюлевское" и "Троицкое". Они будут обслуживать Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии метро.