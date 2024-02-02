Педагог открывает дверь в будущее. В этом уверены молодые парламентарии. Молодежная дума совместно с министерством образования и молодежной политики подвели итоги проекта «Педагог и

Педагог открывает дверь в будущее. В этом уверены молодые парламентарии. Молодежная дума совместно с министерством образования и молодежной политики подвели итоги проекта «Педагог и наставник». На протяжении года преподаватели и учителя рассказывали о своем опыте работы. Проект был приурочен к году педагога. Его идейным вдохновителем стал комитет по образованию и науки Молдумы. Анна Алексеева, председатель