Большинство пассажиров пользуются электричками.

За январь 2024 года пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге выросли на 6,5%: поездами и электричками воспользовались около 2,8 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании.На поездах дальнего следования отправили около 750 тысяч человек (+9,3%), а на пригородных электричках — больше 2 млн пассажиров (+5,5%).Пассажирооборот за месяц составил 832 млн пасс-км (+10,5%), из них 735 млн пасс-км (+11%) в дальнем следовании, 97 млн пасс-км (+5,3%) — в пригородном сообщении.