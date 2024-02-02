В четверг, 1 февраля, 19 мужчин из разных районов Владимирской области отбыли для прохождения воинской службы по контракту.

В четверг, 1 февраля, 19 мужчин из разных районов Владимирской области отбыли для прохождения воинской службы по контракту. Об этом рассказала администрации региональной столицы.По традиции в Доме культуры молодёжи бойцам организовали торжественные проводы. На мероприятии присутствовали родственники и друзья контрактников, представители органов власти, военного комиссариата и общественных организаций. Бойцам желали достойно выполнить воинский долг и вернуться домой живыми и невредимыми.Владимирских воинов благословил священник владимирского Свято-Казанского храма отец Алексей и окропил собравшихся святой водой.