В Общественной палате РФ на Экспертном совете «Билет в будущее» выяснили результаты Единой модели профориентации, стартовавшей во всех российских школах с сентября 2023 г., обсудили и утвердили стратегию дальнейшего развития профориентации в стране.

Представители федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере образования, учёные-профориентологи, педагоги обсудили первые результаты и перспективы развития Единой модели профориентации в России. Профориентационный минимум запущен с сентября 2023 года Минпросвещения России во всех школах страны для школьников 6–11-х классов на базе всероссийского проекта ранней профориентации «Билет в будущее».Участников мероприятия поприветствовала Наталья Кравченко, член Общественной палаты РФ, председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, СО образования и модератор совещания Кирилл Кузнецов, исполнительный директор ЦТР «Гуманитарные технологии».По мнению ТатевикКарабекян, замдиректора Департамента госполитики в сфере СПО и ПО Минпросвещения России, очень многое сделано за прошедший год с момента запуска Единой модели профориентации в Екатеринбурге весной на Фестивале профессий «Билет в будущее».– Модель внедрена в каждую школу РФ. В этом году мы планируем сделать профориентацию адресной, замеряя интересы и навыки ребенка на определенном этапе и помогая выстраивать профессиональную траекторию с учетом личных возможностей и ресурсов региона – это ключевой момент. Также хотим сделать профориентацию более адресной во взаимодействии и с предприятиями, особенно нашими крупными федеральными партнерами. Главная заслуга профминимума в том, что мы собрали и упаковали все имеющиеся профориентационные инструменты, наработки для использования в школах. Отдельная усиленная работа планируется с родителями.Представители Минобрнауки России поделились опытом реализации проектов по профориентационной работе по поручению Президента России Владимира Путина. Это создание инженерных классов при поддержке флагманских вузов страны, студенческих конструкторских бюро (СКБ) – это учебно-инновационные подразделения университетов для привлечения и вовлечения школьников. По данным трехлетних наблюдений ЦТР «Гуманитарные технологии», в 10-11 классах около 60% обучающихся позитивно оценивают свою готовность к выбору профессии и около 40% – недостаточно высоко, в 8-9 классах пропорция составляет 50% на 50%.– Ведение профминимума состоялось, и стало верным, первым шагом, который начал менять школьную реальность. Практика его внедрения в этом году показала, что проблема самоопределения профессионального пути решаема, но для этого необходимо держаться выбранного пути, – отметил Игорь Сергеев, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО РАО и ГС при Президенте РФ. – Уверен, при верном подходе нам постепенно удастся сломить российскую статистику, которая на сегодня такова: 76% взрослого населения России негативно относятся к своей работе.Необходимость реализации профминимума отметили представители Службы занятости, работающие с этими 76-ю % населения, у которых в школе не было профминимума. Профессиональное самоопределение в школе важно для каждого россиянина, который благодаря этому сможет выбрать новую профессию или поменять направление деятельности в течение всей жизни. Ученые-профориентологи подчеркнули стратегическое значение профминимума, который ставит вопрос переосмысления миссии школы в становлении ребенка. В процессе обсуждения работодатели попросили активнее привлекать их к взаимодействию в регионах, региональные операторы Единой модели профориентации отметили, что амбассадорами внедрения профминимума по стране стали педагоги-навигаторы проекта «Билет в будущее» и поблагодарили федерального оператора – Фонд Гуманитарных Проектов.