Круглый стол состоялся 1 февраля в Областной научной библиотеке. Участники решали, где поставить монумент землякам-героям Крымской войны. В лидерах оказался Патриотический сквер. Члены

Круглый стол состоялся 1 февраля в Областной научной библиотеке. Участники решали, где поставить монумент землякам-героям Крымской войны. В лидерах оказался Патриотический сквер. Члены рабочей группы изначально отметили, что памятник должен быть установлен в знаковой и исторически обоснованной точке города. Предложений оказалось несколько: зона старого кладбища у храма на улице Красноармейской на землях Минобороны, сквер у