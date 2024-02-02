Обязанности главы Киржачского района исполняет Ольга Евсеевич. 30 января на последнем заседании...

Обязанности главы Киржачского района исполняет Ольга Евсеевич.30 января на последнем заседании районного Совета народных депутатов глава Киржачского района А. Н. Доброхотов объявил о своем уходе с поста, также он сложил полномочия депутата районного Совета и председателя комитета по бюджету собственности, налоговой и экономической политике.До ближайших выборов в районный Совет народных депутатов, которые состоятся в сентябре 2024 года, исполнять обязанности главы района и председателя комитета будет его заместитель Евсеевич Ольга Николаевна, сообщает https://vk.com/kirzhjournaliste.Тем временем, Доброхотову сегодня был передан свободный мандат депутата Законодательного Собрания Владимирской области. Эта вакансия появилась после досрочного сложения полномочий депутатом Мариной Фиохиной.Фото: Colynary Media on Unsplash