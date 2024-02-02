Памятнику быть: во Владимире прошло заседание общественных палат Где в областном центре появится...

"Памятнику быть": во Владимире прошло заседание общественных палатГде в областном центре появится памятник, посвященный солдатам владимирского пехотного полка, которые героически сражались за Отечество в Крымской войне? Сегодня эту тему обсуждали на совместном заседании общественных палат Владимирской области и города Владимира.На него пригласили краеведов, архитекторов, представителей духовенства, политических партий, общественных объединений. Одна из возможных площадок - сквер Лазарева - он находится на пересечении улиц Красноармейской, Чайковского, Балакирева и бульвара художника Иванова.Еще один вариант, который предложили на заседании- в военном городке на Красноармейской. Но земля там находится в ведомстве Министерства обороны, поэтому есть трудности. Наиболее вероятный вариант - парк Патриот, который будет сосредоточием мемориалов всем воинам, которые в разное время защищали страну.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- Для того, чтобы жители Владимира, городов Владимирской области могли приехать, возложить цветы, собраться и вспомнить о тех, кто не вернулся с фронтов, защищая нас в том числе.