Партийцы представители кандидатов в Президенты во Владимирской области продолжают поездки по...

Партийцы представители кандидатов в Президенты во Владимирской области продолжают поездки по Владимирской области.Главные выборы страны пройдут с 15-ого по 17-ое марта.Напомним, своего кандидата на высший должностной пост страны выдвинула КПРФ. Решением Коммунистической партии участие в президентской гонке примет Николай Харитонов. Недавно актив владимирского обкома КПРФ принял участие в общероссийском партийном собрании, посвященном предстоящим выборам Президента. Партийцы обсудили программу, обменялись мнениями. Продолжаются и поездки по области. Одна из недавних точек- Ковров. Там побывали секретарь владимирского обкома КПРФ Антон Сидорко вместе со вторым секретарем Антоном Клюевым. Встречи с избирателями сегодня прошли и в Вязниках. И уже 10 февраля на базе владимирского обкома КПРФ пройдет заседание общественного штаба в поддержку Николая Харитонова.От новой парламентской партии "Новые люди" на выборы идёт Владислав ДаванкОв. Во Владимире продолжает работу его региональный штаб. А на официальной странице регионального отделения партии опубликован опрос. "Новые люди" выясняют у жителей 33-его региона, какую проблему во Владимирской области они считают самой актуальной. Направления: от состояния дорог до качества здравоохранения.