Погреть теплым словом душу: владимирское отделение Союза писателей России отмечает день...
"Погреть теплым словом душу": владимирское отделение Союза писателей России отмечает день рождения
2 февраля день рождения отмечает владимирское отделение Союза писателей России. Организация была образована в этот день 1962 года. Литературный вечер, посвященный памятной дате состоится во Владимире в 17.30, в "Музее непридуманных историй" на Ильича, 8.
У истоков владимирской организации писателей стояли литераторы Сергей Ларин, Евдокия Аксёнова, Иван Симонов. А первым руководителем стал известный российский писатель Сергей Никитин. В разное время региональное отделение писателей возглавляли Геннадий Никифоров, Эдуард Зорин, Василий Акулинин, Светлана Баранова, Николай Лалакин.
Сейчас во Владимирском отделении 44 автора. И, по словам сегодняшнего руководителя Союза, поэта Юрия Павлова, - организация деятельная и талантливая. Наши писатели участвуют во многих акциях и начинаниях. Например, "Писатели России - фронту". Свои книги авторы отправили на Донбасс. Поэтический сборник "Язык Победы" удостоен специального диплома 9-го областного конкурса "Владимирская книга года". Книга вышла тиражом 500 экземпляров.
Юрий Павлов, председатель Владимирского отделения Союза писателей России:
- Писатели для себя определили роль и место. В такие переломные моменты в истории страны каждый человек должен знать, чем он может помочь Родине. Это было так и в Великую Отечественную войну. Мы поняли, что уже держать автомат и носить снаряды можем, но больше-то, наверное, мы никуда не годимся, но, как писатели, мы можем сказать свое веское слово, чтобы погреть теплым словом, искренним, сердечным, душу.