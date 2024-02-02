Погреть теплым словом душу: владимирское отделение Союза писателей России отмечает день...

"Погреть теплым словом душу": владимирское отделение Союза писателей России отмечает день рождения2 февраля день рождения отмечает владимирское отделение Союза писателей России. Организация была образована в этот день 1962 года. Литературный вечер, посвященный памятной дате состоится во Владимире в 17.30, в "Музее непридуманных историй" на Ильича, 8.У истоков владимирской организации писателей стояли литераторы Сергей Ларин, Евдокия Аксёнова, Иван Симонов. А первым руководителем стал известный российский писатель Сергей Никитин. В разное время региональное отделение писателей возглавляли Геннадий Никифоров, Эдуард Зорин, Василий Акулинин, Светлана Баранова, Николай Лалакин.Сейчас во Владимирском отделении 44 автора. И, по словам сегодняшнего руководителя Союза, поэта Юрия Павлова, - организация деятельная и талантливая. Наши писатели участвуют во многих акциях и начинаниях. Например, "Писатели России - фронту". Свои книги авторы отправили на Донбасс. Поэтический сборник "Язык Победы" удостоен специального диплома 9-го областного конкурса "Владимирская книга года". Книга вышла тиражом 500 экземпляров.Юрий Павлов, председатель Владимирского отделения Союза писателей России:- Писатели для себя определили роль и место. В такие переломные моменты в истории страны каждый человек должен знать, чем он может помочь Родине. Это было так и в Великую Отечественную войну. Мы поняли, что уже держать автомат и носить снаряды можем, но больше-то, наверное, мы никуда не годимся, но, как писатели, мы можем сказать свое веское слово, чтобы погреть теплым словом, искренним, сердечным, душу.