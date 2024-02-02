Пожар на обувном складе в поселке Муромцево Судогодского района не могли потушить несколько часов, но, тем не менее, происшествие не сказалось на качестве воздуха. О результатах

Пожар на обувном складе в поселке Муромцево Судогодского района не могли потушить несколько часов, но, тем не менее, происшествие не сказалось на качестве воздуха. О результатах исследований рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по области. Атмосферный воздух исследовали рядом с домами №66 и 68 по улице Первомайская. Его проверяли на содержание следующих веществ: оксид углерода, диоксид азота,