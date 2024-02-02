Пожарный во Владимирской области нашел на пепелище четвероного друга. - После долгой борьбы с...

Пожарный во Владимирской области нашел на пепелище четвероного друга.- После долгой борьбы с огнём в Муромцеве, наш герой Сергей Евграфов нашёл друга среди пепла, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Этот маленький "боец", живущий на территории бедствия, был очень рад сделать фотографию с пожарным, рассказали спасатели.Напомним, что 31 января крупный пожар около 4 утра случился в посёлке Муромцево в Судогодском районе. Горел обувной склад.Огонь охватил площадь в две с половиной тысячи квадратных метров. Работу затрудняло то, что внутри хранились горючие материалы. На месте работали 55 сотрудников МЧС и 27 единиц техники.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.