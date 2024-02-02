Как управляющие компании справляются с уборкой придомовых территорий и очисткой крыш от снега и льда? Об этом рассказали чиновники городской администрации в ходе рейда. Среди
Как управляющие компании справляются с уборкой придомовых территорий и очисткой крыш от снега и льда? Об этом рассказали чиновники городской администрации в ходе рейда. Среди представителей власти – начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления ЖКХ. Вероника Скалкович отметила, что в зимний период поступило порядка 500 обращений от жителей на не самую лучшую работу по уборке