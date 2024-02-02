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<a href="https://33live.ru/novosti/02-02-2024-predstavitel-upravleniya-zhkx-ob-uborke-pridomovyx-territorij-i-ochistke-krysh-narushenij-ne-bylo-vse-byli-ustraneny-v-xode-proverochnyx-meropriyatij.html" target="_blank">Представитель Управления ЖКХ об уборке придомовых территорий и очистке крыш: «Нарушений не было. Все были устранены в ходе проверочных мероприятий»</a> - Как управляющие компании справляются с уборкой придомовых территорий и очисткой крыш от снега и льда? Об этом рассказали чиновники городской администрации в ходе рейда. Среди