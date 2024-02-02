Пугающая находка: Во Владимирском троллейбусе обнаружена граната Во владимирском троллейбусе...

"Пугающая находка": Во Владимирском троллейбусе обнаружена гранатаВо владимирском троллейбусе найдена граната. Сообщение об этом появилось накануне вечером в социальных сетях.Как сообщают очевидцы, предмет, похожий на боевой припас, обнаружен между дверью и поручнем.Возможно, кто-то вставил гранату туда, когда выходил на остановке. На место выехали сотрудники региональных УМВД, Росгвардии и МЧС.Установлено, что граната страйкбольная. Идет расследование.