«Работа для всех»: Во Владимирской области поддержат работодателей при найме инвалидов ...

«Работа для всех»: Во Владимирской области поддержат работодателей при найме инвалидовПрограмма субсидирования найма из Социального фонда России – это возможность трудоустройства для граждан с инвалидностью, а также материальная поддержка для работодателей.Проект активно применяется уже не первый год, однако, в обновлённой версии в нем будут участвовать люди с ограниченными возможностями. Вдобавок, расширен список работодателей, которые могут участвовать в программе: в их число теперь входят ИП, относящиеся к категории инвалидов, организации, учредителями которых являются физлица, признанные инвалидами, а также общественные организации инвалидов.В рамках программы работодатели получат субсидию в размере 6 МРОТ, который сейчас равен 19242 рублям. За трудоустройство других категорий граждан (молодёжи до 30 лет, участников СВО и др) размер господдержки останется на уровне 3 МРОТ.«В 2023 году господдержкой при трудоустройстве отдельных категорий граждан воспользовались 99 работодателей региона, трудоустроено более 500 человек. Для участия в программе необходимо подать заявку в Социальный фонд России», –отметил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.Отправить заявление можно дистанционно, через личный кабинет на портале «Работа России». Программа субсидированного найма из Социального фонда продлится вплоть до конца 2024 года.