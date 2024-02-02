“Шестой канал” хочет порадовать зрителей и читателей новым розыгрышем к 23 февраля. На кону – 3 пары билетов на выступление легендарной питерской группы “Танцы Минус”. Их

“Шестой канал” хочет порадовать зрителей и читателей новым розыгрышем к 23 февраля. На кону – 3 пары билетов на выступление легендарной питерской группы “Танцы Минус”. Их творчество не нуждается в представлении, а тексты песен знают наизусть представители разных поколений. “Танцы Минус” выступят во Владимире в Арт-Холле 23 февраля в 18:00. У вас есть уникальный шанс выиграть