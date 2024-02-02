Смотрите Вести в 14.30: Первые итоги визита владимирской делегации в Белгородскую область На...

Смотрите "Вести" в 14.30: Первые итоги визита владимирской делегации в Белгородскую областьНа Белгородчине- Александр Авдеев посетил приграничный военный госпиталь. Первые итоги визита владимирской делегации в Белгородскую область.Шумобеззащитные- Их соседи - постоянные шум и выхлопы. Жители Московского шоссе во Владимире требуют переноса открытой автостоянки дорожной техники.Завидная партия- Как выходили замуж бесприданницы? И почему муромские невесты тянули жребий? Самые интересные собрали в Муроме. Репортаж из нового музея.