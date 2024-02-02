Смотрите Вести в 21.05: Общественник рассказал о службе в медицинском батальоне в зоне СВО. - На...

Смотрите "Вести" в 21.05: Общественник рассказал о службе в медицинском батальоне в зоне СВО.- На Белгородчине.Александр Авдеев посетил приграничный военный госпиталь... Первые итоги визита владимирской делегации в Белгородскую область.- Служу России.Экстренные эвакуации и психологическая помощь... Владимирский общественник и теперь ветеран боевых действий Геннадий Прохорычев - о службе в медицинском батальоне в зоне СВО.- Тонкое искусство."Мстёра многоликая". Во Владимире открылась выставка, посвященная знаменитой лаковой миниатюре.