Согреет всех: огонь семейного очага из Мурома продолжает путешествовать по стране Огонь...

"Согреет всех": огонь семейного очага из Мурома продолжает путешествовать по странеОгонь семейного очага, который на выставку-форум "Россия" на столичной ВДНХ привезла многодетная семья Терентьевых из Мурома, продолжает путешествие по стране.За неделю пламя добралось до Ярославской, Кировской, Ульяновской, Воронежской и других областей. Огонь "Сердца России" зажгли в Ставропольском крае и Донецкой Народной Республике. Его передают многодетные семьи в ЗАГСы и храмы своих регионов.Василий и Виктория Ясины, семья из Донецкой Народной Республики:- Задача состояла в том, чтобы довезти огонь в том виде, в котором мы его получили. Потому что теряется весь смысл, если бы он погас в дороге, просто зажечь его. А это именно тот огонь, который был зажжён от лампады Петра и Февронии Муромских.