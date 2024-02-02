Троллейбус №8 чуть не сбил трех школьниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель «Владимирпассажиртранса», следующий по улице Батурина, обогнал затормозивший перед

Троллейбус №8 чуть не сбил трех школьниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель «Владимирпассажиртранса», следующий по улице Батурина, обогнал затормозивший перед ним автомобиль по встречной полосе и пронесся по пешеходному переходу, едва не задев трех учащихся школы. Инцидент произошел днем 1 февраля. Информация появилась в паблике ПРО-транспорт. По сообщению в социальных сетях, очевидцы происшествия