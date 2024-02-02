Бюджет, не потраченный на благоустройство общественных пространств вернется в бюджет региона.

В среду, 31 января, на заседании совета народных депутатов было принято решение о возврате 49,9 млн рублей в бюджет региона. Эта сумма была выделена для реализации планов по благоустройству, которые, к сожалению, не смогли быть осуществлены.Одним из этих планов был ремонт смотровой и памятника в парке имени Пушкина. Для этой цели городу было выделено 10 млн рублей, но подрядчика на выполнение работ не удалось найти. В итоге, планируемые работы были отложены до 2024 года.Еще 12 миллионов рублей были предусмотрены для благоустройства парка "Добросельский". Однако, в процессе осуществления этих планов произошли неожиданные изменения – подрядчик был заменен. Строительные работы, которые вначале были запланированы на зимний период, так и не были доделаны.Еще одним проектом стала реконструкция привокзальной площади. Оригинально предполагалось, что работы начнутся в 2022 году, но их сроки были позже перенесены. Тем не менее, это не привело к изменениям, и работы так и не были выполнены.